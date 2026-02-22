Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal. Poznaliśmy pierwszych artystów. Jest moc

To już trzecia odsłona wydarzenia, które tym razem odbędzie się pod nazwą Podlaskie dla Ciebie. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Podlaskie. To -jak podkreśla organizator Darek Maciborek - jest pionierskim rozwiązaniem i ewenementem na skalę ogólnopolską.

Pierwsze gwiazdy

Impreza odbędzie się 4 i 5 września na kampusie Politechniki Białymstokiem. Mimo, że do imprezy jeszcze kawał czasu, to organizatorzy ogłaszają pierwszy artystów. Na scenie festiwalowej zagrają:

4 września

- Grubson

- Kizo

- Zalia

5 września

- Bletka

- PRO8L3M

Kolejne gwiazdy

Jaka zaznaczają organizatorzy, to dopiero początek, bo wkrótce zostaną ogłoszeni kolejni artysci oraz headlinerzy całego festiwalu.

Bilety już w sprzedaży na Eventim.pl