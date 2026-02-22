Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal. Poznaliśmy pierwszych artystów. Jest moc

Paweł Jakubowski
2026-02-22 9:13

Organizatorzy festiwalu Podlaskie Dla Ciebie ogłaszają pierwszych artystów. Do Białegostoku przyjadą gwiazdy polskiej sceny zarówno popowej jak i hip-hopowej.

Podlaskie Dla Ciebie

i

Autor: Archiwum prywatne Podlaskie Dla Ciebie

To już trzecia odsłona wydarzenia, które tym razem odbędzie się pod nazwą Podlaskie dla Ciebie. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Podlaskie. To -jak podkreśla organizator Darek Maciborek - jest pionierskim rozwiązaniem i ewenementem na skalę ogólnopolską.

Pierwsze gwiazdy

Impreza odbędzie się 4 i 5 września na kampusie Politechniki Białymstokiem. Mimo, że do imprezy jeszcze kawał czasu, to organizatorzy ogłaszają pierwszy artystów. Na scenie festiwalowej zagrają:

4 września

 - Grubson

 - Kizo

 - Zalia

5 września

 - Bletka 

 - PRO8L3M

Kolejne gwiazdy

Jaka zaznaczają organizatorzy, to dopiero początek, bo wkrótce zostaną ogłoszeni kolejni artysci oraz headlinerzy całego festiwalu.

Bilety już w sprzedaży na Eventim.pl

