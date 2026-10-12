Tragedia na torach. Mężczyzny nie udało się uratować

Zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na torach w powiecie wysokomazowieckim dotarło do służb w niedzielę, 11 października, kilkanaście minut przed południem. Dokładnie o godzinie 11.43 operatorzy odebrali informację o wypadku z udziałem pieszego w miejscowości Jamiołki.

Otrzymaliśmy informację o potrąceniu mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Białystok–Ostrołęka

Bezpośrednio po przyjeździe na miejsce zdarzenia służby medyczne podjęły desperacką walkę o życie poszkodowanego. Niestety, wkrótce przekazano tragiczną informację, że mężczyzna zmarł. W pociągu przebywało 40 pasażerów, dla których zorganizowano komunikację zastępczą.