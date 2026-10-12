Tragedia na torach. Mężczyzny nie udało się uratować

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-12 10:06

W niedzielę, 11 października, w miejscowości Jamiołki doszło do dramatycznego zdarzenia. Pociąg pasażerski jadący z Białegostoku potrącił znajdującego się na torach mężczyznę. Życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Tragedia na torach. Mężczyzny nie udało się uratować
Autor: Soft Light/ Shutterstock

Zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na torach w powiecie wysokomazowieckim dotarło do służb w niedzielę, 11 października, kilkanaście minut przed południem. Dokładnie o godzinie 11.43 operatorzy odebrali informację o wypadku z udziałem pieszego w miejscowości Jamiołki.

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Bezpośrednio po przyjeździe na miejsce zdarzenia służby medyczne podjęły desperacką walkę o życie poszkodowanego. Niestety, wkrótce przekazano tragiczną informację, że mężczyzna zmarł. W pociągu przebywało 40 pasażerów, dla których zorganizowano komunikację zastępczą.

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