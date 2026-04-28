Dramatyczny pożar domu na Podlasiu. Rodzina straciła wszystko. "To cud, że żyjemy"

Gryzący dym obudził ich w środku nocy

Pożar wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek, 21 kwietnia, gdy domownicy głęboko spali. Zagrożenie jako pierwsze zauważyły dziewczynki: 13-letnia Gabrysia i 7-letnia Ania, które wybudził gryzący dym. Ich natychmiastowa reakcja ocaliła bliskich.

40-letni Rafał natychmiast zbiegł na dół, jednak parter był już objęty gęstym dymem i płomieniami. W budynku zabrakło prądu. Mężczyzna po omacku wrócił na piętro. Kiedy uchylił drzwi do pokoju, z którego planował ewakuację na trawę, uderzyła w niego fala ognia, powodując błyskawiczne oparzenia twarzy, rąk i nóg.

– Ostatnią drogą ucieczki było okno naszej sypialni, choć pod spodem były betonowe płytki – wspomina Rafał.

Dramatyczny skok z okna w Topolanach

Mimo oparzeń, Rafał zdołał jeszcze z parapetu zadzwonić na numer alarmowy 112.

– Chciałem, żeby wiedzieli, że skaczemy. Żeby wiedzieli, gdzie nas szukać, jeśli nam się nie uda – mówi. Jako pierwsza skoczyła Gabrysia (13 l). Widząc, jak dziewczynka upada na twarde podłoże, Rafał zrozumiał, że musi działać inaczej. Skoczył, by łapać resztę bliskich.

Natalia, matka dzieci, podawała mężowi kolejne pociechy: 5-letniego Kubę, 7-letnią Anię, 9-letniego Krzysztofa i 11-letnią Judytę. Gdy pomagała ostatniemu dziecku, ogień zaczął już parzyć jej plecy. Dopiero gdy sama zeskoczyła w ramiona męża, poczuli się bezpiecznie.

Strażacy mówią o cudzie pożaru w Topolanach

Stali na zewnątrz w mrozie, w samych piżamach. Rafał miał na sobie tylko bieliznę i bolesne oparzenia. Razem obserwowali, jak ogień trawi ich wymarzony dom. Strażacy, widząc skalę żywiołu, byli pod wrażeniem, że nikomu nic się nie stało.

„To cud że wszyscy wyszliście z tego cało!”

Tydzień po tragedii reporter "Super Expressu" spotkał się z rodziną. Rafał właśnie wyszedł ze szpitala. Mimo utraty majątku, nie tracą pogody ducha, ciesząc się, że wszyscy żyją i wracają do zdrowia.

Historia Kondraciuków to opowieść o sile rodziny. Mimo rad innych, pobrali się jeszcze na studiach, uznając, że relacje są ważniejsze niż dobra materialne. Rafał, jako pedagog i terapeuta, zawsze wspierał innych, a Natalia dbała o dom. Wspólnie pokonali już chorobę onkologiczną jednego z dzieci, więc wierzą, że poradzą sobie i z tą tragedią.

– Wyszliśmy z ognia z niczym. Nawet ubrania, które mamy na sobie, podarowali nam cudowni lekarze i pielęgniarki ze szpitala USK w Białymstoku – mówią.

Zbiórka dla rodziny Kondraciuków

Chociaż stracili dach nad głową i wszystkie pamiątki, ich więź pozostała silna. Obecnie nie mają nic materialnego, ale cieszą się tym, co najważniejsze – sobą nawzajem. Zorganizowano zbiórkę internetową, by wesprzeć pogorzelców.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/edv3hf.

