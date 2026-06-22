Budowa nowej sygnalizacji w Białymstoku. Zmiany na alei Piłsudskiego

Spis treści Harmonogram prac i utrudnienia na al. Piłsudskiego w Białymstoku

Drogowcy rozpoczną działania pod koniec czerwca. Harmonogram inwestycji przewiduje, że prace potrwają od 22 do 29 czerwca 2026 roku. Kierowcy poruszający się tym odcinkiem muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, ponieważ z powodu zawężenia jezdni pojawią się tymczasowe utrudnienia w przejeździe.

Harmonogram prac i utrudnienia na al. Piłsudskiego w Białymstoku

Realizacja inwestycji drogowej została szczegółowo zaplanowana. Zmiany podzielono na poszczególne dni robocze:

• Etap 1 (22 czerwca 2026 r.): wykonawca zamknie fragmentarycznie buspas na odcinku prowadzącym od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy w stronę ulicy Henryka Sienkiewicza.

• Etap 2 (23 czerwca 2026 r.): nastąpi miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa na trasie biegnącej od ulicy Henryka Sienkiewicza w kierunku Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy.

• Etap 3 (24 czerwca 2026 r.): wyłączony zostanie ponownie fragment buspasa na jezdni od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy w kierunku ulicy Henryka Sienkiewicza.

• Etap 4 (25 czerwca 2026 r.): pracownicy zablokują miejscowo lewe pasy ruchu na obu kierunkach jazdy.

• Etap 5 (26 czerwca 2026 r.): front robót przeniesie się na środek drogi, co wymusi wyłączenie środkowych pasów ruchu w obu kierunkach.

• Etap 6 (29 czerwca 2026 r.): ostatniego dnia drogowcy zablokują częściowo buspas zlokalizowany na odcinku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ulicy Henryka Sienkiewicza.