Budowa nowej sygnalizacji w Białymstoku. Zmiany na alei Piłsudskiego

Paweł Jakubowski
2026-06-22 11:22

Trasa o bardzo dużym natężeniu ruchu zyska nowe rozwiązanie, które ma podnieść poziom bezpieczeństwa kierowców i pieszych. W rejonie ulicy Kościelnej na alei Piłsudskiego w Białymstoku powstanie sygnalizacja świetlna.

Ulica Aleja Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z widocznymi samochodami w ruchu, zielenią drzew po bokach i znakiem przejścia dla pieszych, w tle budynki. O planowanych zmianach na al. Piłsudskiego przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: google maps/ Materiały prasowe

Drogowcy rozpoczną działania pod koniec czerwca. Harmonogram inwestycji przewiduje, że prace potrwają od 22 do 29 czerwca 2026 roku. Kierowcy poruszający się tym odcinkiem muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, ponieważ z powodu zawężenia jezdni pojawią się tymczasowe utrudnienia w przejeździe.

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Harmonogram prac i utrudnienia na al. Piłsudskiego w Białymstoku

Realizacja inwestycji drogowej została szczegółowo zaplanowana. Zmiany podzielono na poszczególne dni robocze:

Etap 1 (22 czerwca 2026 r.): wykonawca zamknie fragmentarycznie buspas na odcinku prowadzącym od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy w stronę ulicy Henryka Sienkiewicza.

Etap 2 (23 czerwca 2026 r.): nastąpi miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa na trasie biegnącej od ulicy Henryka Sienkiewicza w kierunku Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy.

Etap 3 (24 czerwca 2026 r.): wyłączony zostanie ponownie fragment buspasa na jezdni od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy w kierunku ulicy Henryka Sienkiewicza.

Etap 4 (25 czerwca 2026 r.): pracownicy zablokują miejscowo lewe pasy ruchu na obu kierunkach jazdy.

Etap 5 (26 czerwca 2026 r.): front robót przeniesie się na środek drogi, co wymusi wyłączenie środkowych pasów ruchu w obu kierunkach.

Etap 6 (29 czerwca 2026 r.): ostatniego dnia drogowcy zablokują częściowo buspas zlokalizowany na odcinku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ulicy Henryka Sienkiewicza.

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