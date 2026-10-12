Policjanci pojawili się w podlaskich szkołach. Zaplanowano rozmowy z uczniami

Młodszy inspektor Tomasz Krupa, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, poinformował o szczegółach planowanych działań prewencyjnych. Mundurowi mają uświadamiać młodzież w kwestiach zapobiegania mowie nienawiści, właściwego reagowania na niebezpieczeństwo oraz poszukiwania wsparcia w kryzysowych momentach. „W związku z zachowaniami nastolatków, z jakimi spotkaliśmy się w piątek, profilaktycy będą też rozmawiać o konsekwencjach takich zachowań i odpowiedzialności” – przekazał rzecznik komendy.

Zatrzymany 17-latek z Wysokiego Mazowieckiego z poważnymi zarzutami

Funkcjonariusze z Wysokiego Mazowieckiego ujęli 17-letniego chłopaka, który usłyszał już zarzuty z artykułu 224a paragraf 1 Kodeksu karnego. Za popełniony czyn nastolatkowi grozi kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie sądu, podczas którego zapadnie decyzja o ewentualnym zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Art. 224a par. 1 Kodeksu karnego dotyczy fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, które wywołuje działania służb lub innych instytucji

Decyzja o zwiększeniu policyjnego nadzoru w placówkach oświatowych jest bezpośrednim następstwem dwóch dramatycznych zdarzeń na terenie województwa mazowieckiego. W środę, 7 października, 19-letni napastnik zaatakował w ostrołęckiej szkole, raniąc łącznie dziewięć osób. Na liście poszkodowanych w tym incydencie znaleźli się zarówno uczniowie, jak i grono pedagogiczne.

Zaledwie dobę później, 8 października, doszło do kolejnej tragedii w miejscowości Leszczydół-Nowiny w powiecie wyszkowskim. Tamtejszą szkołę zaatakował 15-latek uzbrojony w nóż. Ciosy zadane przez sprawcę okazały się śmiertelne dla 37-letniej woźnej, a rany odnieśli także dyrektor placówki oraz jedna z nauczycielek.