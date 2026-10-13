Podlaskie: Zwolnienia lekarskie idą na rekord. Powodem problemy psychiczne

Z danych ZUS wynika, że problemy ze zdrowiem psychicznym coraz bardziej doskwierają Polakom, ale też częściej mówimy o nich otwarcie i szukamy pomocy u specjalisty. Od kilku lat wzrost liczby zwolnień lekarskich w województwie podlaskim.

Cztery lata temu wystawiono 23 tys. zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

W 2025 r. roku lekarze wystawili już 32,8 tys. zwolnień obejmujących 610,5 tys. dni. Liczba zaświadczeń wzrosła o 41 proc., a liczba dni nieobecności w pracy o 46 proc. - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Przyczyny zwolnień

Najczęstszą przyczyną zwolnień są reakcja na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne - 219,5 tys dni absencji.

Na drugim miejscu znalazła się depresja- około 170 tys. dni.

Podium zamykają inne zaburzenia lękowe - blisko 114 tys. dni.

Zwolnienia pod kontrolą

W opinii publicznej pojawia się czasem zarzut, że tzw. psychiatryczne zwolnienia lekarskie są dużo częściej wystawiane bez podstaw medycznych niż w innych schorzeniach. Dane ZUS-u z kontroli zwolnień pokazują jednak, że są to rzadkie sytuacje. W ostatnich latach lekarze orzecznicy kwestionowali rocznie od 3,4 do 6 proc. kontrolowanych zaświadczeń psychiatrycznych.

Bezpłatna rehabilitacja z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą. Można skorzystać z tej formy wsparcia w przypadku zaburzeń nastroju, lękowych, psychosomatycznych i behawioralnych.

Rehabilitacja ma pomóc w odzyskaniu sprawności i powrocie do pracy. Odbywa się w ośrodku rehabilitacyjnym, a turnus trwa 24 dni. Indywidualny program leczenia obejmuje terapię psychologiczną, ćwiczenia ogólnousprawniające, muzykoterapię, choreoterapię oraz edukację zdrowotną. Kuracjusze mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną.

Z programu mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS (aktywne zawodowo), którym grozi utrata zdolności do pracy. Rehabilitacja jest możliwa również w przypadku osób, które korzystają ze świadczeń chorobowych lub okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy. Ważne, by leczenie dawało im szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy - dodaje Katarzyna Krupicka,

Skierowanie wystawa lekarza prowadzący leczenie. Program jest bezpłatny. ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania w ośrodku rehabilitacyjnym, wyżywienia i dojazdu. Szczegóły na stronie zus.pl/rehabilitacja.