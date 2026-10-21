Podejrzany o śmiertelne potrącenie zatrzymany. Chciał wyjechać na Ukrainę

Paweł Jakubowski
2026-10-21 8:21

Zatrzymany, to 41-latek, który mógł spowodować śmiertelny wypadek na drodze powiatowej Skieblewo-Lipsk. Została ujęty przez Straż Graniczną na polsko-ukraińskim przejściu granicznym.

Policjant prowadzi zakutego w kajdanki podejrzanego korytarzem. O zatrzymaniu 41-latka przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Do śmiertelnego wypadku doszło w ubiegły piątek. Wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezionym na jezdni ciele mężczyzny w jednej z gmin powiatu augustowskiego. Wstępne ustalenia wskazywały, że 46-letni mieszkaniec gminy mógł zostać potrącony przez samochód, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 

Zatrzymanie

Kryminalni ustalili, jaki pojazd brał udział w zdarzeniu i kto nim kierował. Już następnego dnia obywatel Ukrainy został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na przejściu granicznym z Ukrainą w województwie podkarpackim. 

Zarzuty

Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 41-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

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