We wtorek deszcz tylko w tych regionach! Kto nie zobaczy słońca 15 września?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-14 18:20

Po serii deszczowych dni pogoda zacznie się poprawiać. We wtorek 15 września deszcz utrzyma się głównie we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, w reszcie kraju będzie znacznie pogodniej. Zachód zobaczy słońce, a termometry mogą pokazać tam nawet 25 stopni. Nocą z wtorku na środę deszczowe chmury opuszczą już całą Polskę.

Ludzie z parasolami idą zamgloną aleją wśród drzew. O prognozie pogody na 15 września przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Unsplash.com Ochłodzenie i opady deszczu w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Koniec deszczu w Polsce. Gdzie we wtorek wystąpią opady?

Wtorek, 15 września przyniesie stopniową poprawę pogody. Najwięcej słońca synoptycy zapowiadają na zachodzie kraju, gdzie zachmurzenie utrzyma się na niskim lub średnim poziomie, a deszczu najprawdopodobniej nie będzie wcale.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać we wschodnich regionach kraju, gdzie chmur pojawi się o wiele więcej. Rano lokalnie mogą wystąpić tam słabe opady deszczu lub mżawka. W ciągu dnia też niewykluczony jest w tej części Polski przelotny deszcz. Deszcz będzie zatem padał tylko na północnym wschodzie Polski.

Kierowcy muszą zachować ostrożność zwłaszcza o poranku. Mogą wtedy pojawić się gęste mgły, ograniczające widoczność do zaledwie 200 metrów.

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Wzrost temperatur we wtorek. Jakie wartości pokażą termometry?

Wtorek przyniesie też ocieplenie. Wschodnia i północna część kraju może liczyć na około 19 stopni Celsjusza. W centrum temperatura wzrośnie do około 22 stopni, a na południowym zachodzie słupki rtęci poszybują najwyżej, osiągając nawet 25 stopni. Zdecydowanie najchłodniej będzie w rejonach górskich, gdzie przewiduje się jedynie około 17 stopni.

W nocy z wtorku na środę na przeważającym obszarze Polski niebo będzie mało lub umiarkowanie zachmurzone. Wyjątek stanowić będą regiony zachodnie i północno-zachodnie, gdzie chmur zacznie przybywać. 

Temperatury w nocy, szczególnie na wschodzie, odczuwalnie spadną – termometry wskażą tam od 7 do 10 stopni. W rejonach górskich ziąb może być jeszcze bardziej dotkliwy, zaledwie od 5 do 7 stopni. Znacznie łagodniejsza noc szykuje się na zachodzie, gdzie miejscami będzie do 16 stopni.

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