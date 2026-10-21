Karol Nawrocki ma pojawić się na meczu Jagiellonii z Anderlechtem Bruksela

Takie informacje podaje na portalu X dziennikarz Kuba Seweryn. Według jego doniesień prezydent RP planuje obejrzeć z trybun starcie Jagiellonii z belgijskim Anderlechtem.
Nawrocki pojawia się na wydarzeniach sportowych. Ostatnio był m.in. na meczu reprezentacji na Narodowym. W Białymstoku będzie to prezydencki debiut.
Mecz Jagiellonii Białystok z Anderlechtem Bruksela na Chorten Arenie o godzinie 21:00
To 3. kolejka fazy ligowej Ligi Europy. Duma Podlasia ma na koncie wygraną z Ararat-Armenia i porażkę z Olympiakosem Pireus.