Karol Nawrocki ma pojawić się na meczu Jagiellonii z Anderlechtem Bruksela

Takie informacje podaje na portalu X dziennikarz Kuba Seweryn. Według jego doniesień prezydent RP planuje obejrzeć z trybun starcie Jagiellonii z belgijskim Anderlechtem.

#JAGAND Zgodnie z kalendarzem na prezydenckiej stronie Karol Nawrocki ma dziś być w Kuleszach Kościelnych. Jutro z kolei prezydent obejrzy z trybun mecz Jagiellonii z Anderlechtem (o ile nie zostanie to odwołane w ostatniej chwili).— Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) October 21, 2026

Nawrocki pojawia się na wydarzeniach sportowych. Ostatnio był m.in. na meczu reprezentacji na Narodowym. W Białymstoku będzie to prezydencki debiut.

Mecz Jagiellonii Białystok z Anderlechtem Bruksela na Chorten Arenie o godzinie 21:00

To 3. kolejka fazy ligowej Ligi Europy. Duma Podlasia ma na koncie wygraną z Ararat-Armenia i porażkę z Olympiakosem Pireus.