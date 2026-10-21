Karol Nawrocki ma pojawić się na meczu Jagiellonii z Anderlechtem Bruksela

Paweł Jakubowski
2026-10-21 19:39

Karol Nawrocki w środę rozpoczął wizytę na Podlasiu. W czwartek pojawi się w Białymstoku. Ma obejrzeć mecz w Lidze Europy Jagiellonii z Anderlechtem Bruksela.

Nawrocki
Autor: Jagiellonia /prezydent.pl// Materiały prasowe

Takie informacje podaje na portalu X dziennikarz Kuba Seweryn. Według jego doniesień prezydent RP planuje obejrzeć z trybun starcie Jagiellonii z belgijskim Anderlechtem. 

Nawrocki pojawia się na wydarzeniach sportowych. Ostatnio był m.in. na meczu reprezentacji na Narodowym. W Białymstoku będzie to prezydencki debiut.

Mecz Jagiellonii Białystok z Anderlechtem Bruksela na Chorten Arenie o godzinie 21:00

To 3. kolejka fazy ligowej Ligi Europy. Duma Podlasia ma na koncie wygraną z Ararat-Armenia i porażkę z Olympiakosem Pireus.  

Przeczytaj także:

 

ROLKI

prezydent Karol Nawrocki