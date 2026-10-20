Dwie eski połączone. Gotowa S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód

Łączy dwie ekspresówki

Odcinek S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód ma 10,2 km długości. Zaczyna się w rejonie miejscowości Krynice, na istniejącej DK65 Ełk – Białystok. Od zachodu omija stolicę województwa i na południu łączy się z drogą ekspresową S8. W tym miejscu powstał węzeł Białystok Zachód, który łączy obie drogi ekspresowe (S8 i S19).

Co powstało?

Odcinek Krynice – Białystok Zachód ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstały cztery mosty (z funkcją przejść dla zwierząt) w tym nad rzekach Supraśl i Biała, 12 przejść dla zwierząt oraz 8 wiaduktów, w tym nad obecną drogą krajową nr 65 oraz nad linią kolejową Białystok – Ełk.

Inwestycja kosztował 405,6 mln zł.

S19 wokół Białegostoku

Trwa budowa trasy Czarna Białostocka – Białystok Północ i Białystok Północ – Dobrzyniewo. Ich realizacja ruszyła w tym roku, prace trwają, a oddanie do użytku planowane jest na pierwszy kwartał 2029 r.

Południowa Obwodnica Białegostoku

To odcinek od węzła Białystok Zachód do węzła Deniski nad Narwią. To ekspresowe połączenie z Lublinem, Rzeszowem czeka na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W październiku 2025 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zmodyfikowaną decyzję środowiskową dla Południowej Obwodnicy Białegostoku. Decyzja ta została zaskarżona. Termin rozprawy nie został jeszcze ustalony.