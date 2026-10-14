Białystok będzie smakował Azją. Cztery festiwale w jednym miejscu

Festiwal Azjatycki zabierze Was w kulinarną podróż po różnych zakątkach kontynentu. Na stoiskach pojawią się dania i przekąski inspirowane kuchnią m.in. tajską, chińską, koreańską i wietnamską. Nie zabraknie aromatycznych przypraw, charakterystycznych sosów, street foodu oraz produktów, które pozwolą odkrywać różnorodność azjatyckiej kuchni.

Sakura Festiwal Japoński będzie okazją do bliższego poznania Japonii, jej kuchni i kultury. Na odwiedzających czekać będą japońskie specjały, słodycze, przekąski oraz produkty inspirowane Krajem Kwitnącej Wiśni. To propozycja zarówno dla miłośników Japonii, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jej kulturą.

Matcha Festival poświęcony będzie jednemu z najbardziej charakterystycznych produktów Japonii. Matcha pojawi się w różnych odsłonach, zarówno w klasycznej formie, jak i bardziej niespotykanej. To dobra okazja, aby poznać jej różne oblicza i odkryć, dlaczego od lat cieszy się popularnością na całym świecie.

Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych uzupełni wydarzenie o propozycje od małych, rzemieślniczych producentów. Na miejscu pojawią się różnorodne produkty, które pozwolą poznać mniej oczywiste smaki i style oraz porozmawiać bezpośrednio z ich twórcami.

Białystok, Chorten Arena 17–18 października 2026

Sobota: 12:00–21:00 Niedziela: 12:00–18:00

Wstęp bezpłatny!

Linki do wydarzeń:

Festiwal Azjatycki: https://www.facebook.com/events/2153804195398981/

Sakura Festiwal Japoński: https://www.facebook.com/events/1519433013260267/

Matcha Festival: https://www.facebook.com/events/1568225521523099

Festiwal Piwa, Wina I Trunków Rzemieślniczych: https://www.facebook.com/events/1674689390447055