W napięciu czekają na nowy dom. Wigierski Park Narodowy zamontuje specjalne platformy bocianie

Bezpieczeństwo bocianów i ochrona linii energetycznych. To główne cele projektu realizowanego przez Wigierski Park Narodowy. Do końca tego roku na słupach energetycznych zostaną zamontowane specjalne platformy bocianie, które oddzielą gniazda od linii energetycznych.

Takie budowanie gniazd bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie dla bocianów. Zdarza się, że dochodzi do sytuacji, w których bociany są porażone prądem - mówi starszy specjalista ds. edukacji Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego.

W lokalizacji dzikich gniazd mogą pomóc sami mieszkańcy parku i jego okolic. Wystarczy telefonicznie skontaktować się w Wigierskim Parkiem Narodowym pod numerem 87 563 25 63.

Te informacje do nas napływają. Wyjeżdżamy w teren i weryfikujemy te informacje na miejscu - dodaje Wojciech Misiukiewicz.

Instalacja platform ma rozpocząć się w listopadzie. Do końca roku ma ich powstać 12. Park nie wyklucza, że projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku.