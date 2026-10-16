Muzyka trance wraca do Białegostoku z pełną mocą. W klubie Balance noc z elektroniką

Sześciu wyrazistych artystów, hipnotyzujące melodie i zabawa do białego rana – to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników klubowych dźwięków w regionie.

Organizatorzy przygotowali dopracowaną selekcję DJ-ską, która zagwarantuje klubowiczom podróż przez zróżnicowane odcienie gatunku – od melodyjnych kompozycji po dynamiczne, pompujące uderzenia.

Muzyczny maraton startuje punktualnie o 22:00 i potrwa do godzin porannych:

22:00 – TWOMÆL

23:00 – KIELAS

00:00 – GOOD.ENERGY

01:00 – ENVOEXP

02:00 – HYACINTH

03:00 – ILLUSION

04:00 – Zakończenie imprezy (END)

Każdy z zaproszonych DJ-ów wniesie swój unikalny styl i energię, budując napięcie i atmosferę imprezy z godziny na godzinę.

TWOMÆL - Od lat aktywnie współtworzy lokalną scenę klubową. To specjalista od klimatów melodic, progressive house oraz trance, wyróżniający się zawsze świeżą i intrygującą selekcją. W swoich setach łączy hipnotyzujące, melodyjne brzmienia z ponadczasowymi klasykami gatunku.

KIELAS - Pasjonat i niestrudzony promotor muzyki trance z Elbląga, obecny za konsoletą od 2007 roku. Organizator cyklu ELTRANCE oraz współzałożyciel Trance Team Elbląg i TTE Collective. Występował w klubach w całej Polsce i audycjach radiowych, stawiając na emocjonalny, upliftingowy trance połączony z powrotami do nostalgicznych klasyków.

GOOD.ENERGY - Na scenie DJ-skiej od 2017 roku. Swoje brzmienie ukształtował na inspiracjach płynących z legendarnych wytwórni ARMADA i DRUMCODE oraz twórczości Adama Beyera i Enrico Sangiuliano. Za cel stawia sobie dzielenie się z publicznością czystą energią, radością oraz mocnym, hipnotyzującym groovem.

ENVOEXP - DJ i live-actowiec z Dolnego Śląska, absolwent Instytutu Dźwięku oraz szkoły DJ-a Siasii. Współorganizator polskiej platformy na Rave The Planet 2026 oraz członek kolektywów Underbridge i Brixtone. W swojej twórczości łączy głębokie hypnotic techno z przestrzennym housem, płynnie przekraczając granice stylów i serwując nieoczywiste, dźwiękowe podróże.

HYACINTH - Znany szerokiej publiczności jako połowa zespołu Kwiat Jabłoni, wokalista i instrumentalista, który w klubowym wydaniu prezentuje swoje elektroniczne alter ego. Po wydaniu solowej EP-ki „Trylobit” (2023) z powodzeniem występuje na największych polskich festiwalach (Open’er, Wisłoujście, Malta). Jego sety to fuzja autorskich produkcji z selekcją minimal techno, deep house i afro house.

ILLUSION - Prawdziwe wcielenie podlaskiego techno i założyciel kolektywu East Electronic Event. Bezkompromisowy „zamiatacz parkietu”, który w swoich setach bez wahania łączy industrial, tribal, hypnotic i detroit techno, gwarantując potężną dawkę energii i taneczne szaleństwo do samego rana.

Nazwa: East Electronic Event – Trance Data: 16 października 2026 r. (piątek) Start: godz. 22:00 Miejsce: Balance Klub, ul. Dr Ireny Białówny 9/1, Białystok Wstęp (TAX): 30 PLN