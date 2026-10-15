Dramat w miejscowości Hornowo. Śmiertelny wypadek busa

W czwartek, 15 października, w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim doszło do tragedii. Podlaska policja przekazała informacje o wypadku w Hornowie, gdzie kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie, zjechał na pobocze i rozbił auto o drzewo.

Kierujący busem na łuku drogi z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażer tego pojazdu zginął – poinformował mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W pojeździe znajdowały się łącznie dwie osoby. Niestety, życia pasażera nie udało się uratować, zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Rannego kierowcę przetransportowano karetką pogotowia do pobliskiego szpitala.

Akcja ratunkowa w Hornowie. Trasa zablokowana przez służby

Służby otrzymały informację o wypadku krótko po godzinie 18:00. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano dwie karetki pogotowia ratunkowego oraz zastępy straży pożarnej z JRG Siemiatycze, a także druhów ochotników z OSP w Hornowie i Dziadkowicach. Obecni byli również funkcjonariusze policji.

Skomplikowana akcja ratownicza wymagała koordynacji działań kilku jednostek. Z powodu pracy służb na miejscu, droga w rejonie wypadku była całkowicie nieprzejezdna, co spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym w całej okolicy.

Mundurowi szczegółowo badają teraz przyczyny tragedii. Śledczy będą musieli ustalić, co dokładnie spowodowało, że pojazd opuścił wyznaczony pas ruchu i uderzył w przeszkodę.

Czarny czwartek na Podlasiu. Trzy osoby nie żyją

Zdarzenie w powiecie siemiatyckim było kolejnym tragicznym wypadkiem tego samego dnia w województwie podlaskim. Zaledwie kilka godzin wcześniej na jednym z przejść dla pieszych w Białymstoku zginęły dwie kobiety po potrąceniu przez samochód.

Śmierć pasażera busa w Hornowie podniosła bilans ofiar śmiertelnych na podlaskich drogach w miniony czwartek do trzech osób.

Funkcjonariusze policji nieustannie przypominają o konieczności zachowania ostrożności za kierownicą. Kluczowe jest nie tylko ścisłe przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też odpowiednie reagowanie na panujące warunki. Najmniejszy błąd może kosztować ludzkie życie.

Siemiatycze. Naćpany przewoził imigrantów: