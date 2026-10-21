Kontrole przejść dla pieszych. Policja sprawdza czy kierowcy przestrzegają przepisów

Działania będą prowadzone do 29 października. Policjanci będą obecni w rejonie przejść, zwracając szczególną uwagę na nieustępowanie pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie na przejściu i bezpośrednio przed nim, a także przekraczanie dozwolonej prędkości. Reagować będą również na wykroczenia popełniane przez samych pieszych. W działaniach wykorzystywany jest również dron, który pozwala obserwować zachowanie uczestników ruchu z powietrza.

Podczas działań prowadzonych we wtorek, w całym województwie podlaskim służbę pełniło 190 policjantów. Funkcjonariusze ujawnili blisko 900 wykroczeń, w tym blisko 100 dotyczących bezpieczeństwa pieszych oraz ponad 250 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci ujawnili także 4 przypadki kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Zatrzymali 2 prawa jazdy i ponad 40 dowodów rejestracyjnych.