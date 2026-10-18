Jagiellonia - Zagłębie. Czarna seria Dumy Podlasia w Ekstraklasie

W pierwszej połowie groźniejsze było Zagłębie, które miał kilka dobrych okazji bramkowych. Jagiellonia z kolei miała większe posiadanie piłki, ale nie potrafiła na poważnie zagrozić bramce rywali.

Druga połowa

Pojedynek się wyrównał, tylko Jaga nie miała argumentów na zdobycie bramki.

W 73 min w polu karnym był faulowany Marcel Reguła. Sędzia skorzystała z VAR i podyktował jedenastkę,która wykorzystał Sebastian Kerk.

Duma Podlasia atakowała, ale bez polotu i błysku. Większego ożywienia nie wniosły zmiany i Żółto-Czerwoni zanotowali czwartą z rzędu porażkę w Ekstraklasie.