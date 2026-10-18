Jagiellonia - Zagłębie. Czarna seria Dumy Podlasia w Ekstraklasie

Paweł Jakubowski
2026-10-18 16:11

Jagiellonia Białystok przegrała 0:1 w wyjazdowym meczu Zagłębiem Lubin. To była już czwarta z rzędu porażka Dumy Podlasia na ligowych boiskach. Można chyba mówić o kryzysie.

Imaz
Autor: Jagiellonia / Materiały prasowe

W pierwszej połowie groźniejsze było Zagłębie, które miał kilka dobrych okazji bramkowych. Jagiellonia z kolei miała większe posiadanie piłki, ale nie potrafiła na poważnie zagrozić bramce rywali. 

Druga połowa

Pojedynek się wyrównał, tylko Jaga nie miała argumentów na zdobycie bramki. 

W 73 min w polu karnym był faulowany Marcel Reguła. Sędzia skorzystała z VAR i podyktował jedenastkę,która wykorzystał Sebastian Kerk. 

Duma Podlasia atakowała, ale bez polotu i błysku. Większego ożywienia nie wniosły zmiany i Żółto-Czerwoni zanotowali czwartą z rzędu porażkę w Ekstraklasie.   

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