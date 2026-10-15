Jagiellonia - Ararat Armenia. Pierwsze punkty w Lidze Europy

Od pierwszych minut w składzie pojawili się Taras Romanczuk, Bartłomiej Wdowik a w ataku Ousmane Sow.
Zaskoczenie w Białystoku. W 11 min. Ararat wychodzi na prowadzenie. strata piłki i do siatki Jagi trafił Zidane Banjaqui.
Dwie minuty później był już remis. Przebudzenie Jóźwiaka, który najpierw oddał strzał następnie sam wykończył akcje dobitką.
W 38 min. Duma Podlasia wyszła na prowadzenie. Klynge dograł do Conceicao, a ten w sytuacji na sam pokonał bramkarza gości.
Drua połowa
W 51 min. zrobiło się 3:1. Imaz zanotował fajny odbiór, a futbolówkę otrzymał Ousmane Sow i przelobował bramkarza Araratu.
W 86 min. Jagiellonia mogła dołożyć kolejnego gola, ale strzał Lozano zatrzymał się na poprzeczce, a dobitkę Agbonifo obronił bramkarz gości.
Duma Podlasia zainkasowała 3 punkty i czeka na ekipę z Brukseli.