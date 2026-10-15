Jagiellonia - Ararat Armenia. Pierwsze punkty w Lidze Europy

Paweł Jakubowski
2026-10-15 21:01

Jagiellonia Białystok pokonała Ararat Armenia 3:1 i zainkasowała 3 punkty w tegorocznych rozgrywkach Ligi Europy. Rywal nie był z najwyższej półki, ale łatwo skóry nie chciał sprzedać.

Piłkarze Jagiellonii i Araratu na murawie stadionu w Białymstoku. O zwycięstwie Jagi przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Paweł Jakubowski

Od pierwszych minut w składzie pojawili się Taras Romanczuk, Bartłomiej Wdowik a w ataku Ousmane Sow. 

Zaskoczenie w Białystoku. W 11 min. Ararat wychodzi na prowadzenie. strata piłki i do siatki Jagi trafił Zidane Banjaqui.

Dwie minuty później był już remis. Przebudzenie Jóźwiaka, który najpierw oddał strzał następnie sam wykończył akcje dobitką. 

W 38 min. Duma Podlasia wyszła na prowadzenie. Klynge dograł do Conceicao, a ten w sytuacji na sam pokonał bramkarza gości. 

Drua połowa

51 min. zrobiło się 3:1. Imaz zanotował fajny odbiór, a futbolówkę otrzymał Ousmane Sow i przelobował bramkarza Araratu. 

W 86 min. Jagiellonia mogła dołożyć kolejnego gola, ale strzał Lozano zatrzymał się na poprzeczce, a dobitkę Agbonifo obronił bramkarz gości. 

Duma Podlasia zainkasowała 3 punkty i czeka na ekipę z Brukseli. 

ROLKI

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