Jagiellonia - Ararat Armenia. Pierwsze punkty w Lidze Europy

Od pierwszych minut w składzie pojawili się Taras Romanczuk, Bartłomiej Wdowik a w ataku Ousmane Sow.

Zaskoczenie w Białystoku. W 11 min. Ararat wychodzi na prowadzenie. strata piłki i do siatki Jagi trafił Zidane Banjaqui.

Dwie minuty później był już remis. Przebudzenie Jóźwiaka, który najpierw oddał strzał następnie sam wykończył akcje dobitką.

W 38 min. Duma Podlasia wyszła na prowadzenie. Klynge dograł do Conceicao, a ten w sytuacji na sam pokonał bramkarza gości.

Gol Araratu i... BŁYSKAWICZNA odpowiedź Jagiellonii ⚡ 📺 Super Polsat, Polsat Sport 1 i PS Premium 1 #UEL https://t.co/Yv3vKgNR92— Polsat Sport (@polsatsport) October 15, 2026

RODRIGO CONCEICAO DAŁ JAGIELLONII PROWADZENIE PRZED PRZERWĄ ☄️ 📺 Super Polsat, Polsat Sport 1 i PS Premium 1 #UEL https://t.co/vZ5FYBxg64— Polsat Sport (@polsatsport) October 15, 2026

Drua połowa

W 51 min. zrobiło się 3:1. Imaz zanotował fajny odbiór, a futbolówkę otrzymał Ousmane Sow i przelobował bramkarza Araratu.

W 86 min. Jagiellonia mogła dołożyć kolejnego gola, ale strzał Lozano zatrzymał się na poprzeczce, a dobitkę Agbonifo obronił bramkarz gości.

Duma Podlasia zainkasowała 3 punkty i czeka na ekipę z Brukseli.