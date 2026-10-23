Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy? Posłuchaj rozmowy z ratownikiem medycznym

Posłuchaj rozmowy z ratownikiem medycznym Wojciechem Rogalskim

Utrata przytomności. Jak udzielić pierwszej pomocy?

Co zrobić, gdy ktoś nagle straci przytomność? Jak radzi Wojciech Rogalski, ratownik medyczny i naczelnik OSP w Grabówce, przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo, a następnie sprawdzić reakcję poszkodowanego i ocenić, czy oddycha prawidłowo.

Jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha normalnie, należy ułożyć ją w pozycji bezpiecznej. Jeśli nie oddycha prawidłowo, trzeba wezwać pomoc pod numerem 112 lub 999 i rozpocząć resuscytację.

Uciskanie klatki piersiowej powinno odbywać się na jej środku, z częstotliwością 100–120 razy na minutę. Wiele osób obawia się, że podczas resuscytacji może połamać żebra poszkodowanego.

– Jeśli nie podejmą żadnych czynności, nie podejmą uciskania klatki piersiowej, to ta osoba umrze – podkreśla ratownik, zachęcając do przełamania strachu.

Otwarte złamanie. Nie poruszaj kończyną

W przypadku otwartego złamania należy najpierw upewnić się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne. Następnie trzeba ograniczyć ruch uszkodzonej kończyny, zabezpieczyć ranę i wezwać pomoc.

– Najważniejsze, aby nie przemieszczać niepotrzebnie tej kończyny, nie poruszać nią i nie pogłębiać urazu – wyjaśnia Wojciech Rogalski.

Jeśli to możliwe, kończynę można unieruchomić, wykorzystując odpowiednie materiały. Ważne jest również uspokojenie poszkodowanego i poinformowanie go, że pomoc jest w drodze.

Silne krwawienie. Najważniejszy jest ucisk

W przypadku intensywnego krwawienia należy mocno ucisnąć ranę opatrunkiem lub czystym materiałem i jak najszybciej wezwać pomoc.

Przy masywnym krwotoku z kończyny może być konieczne użycie opaski uciskowej.

Najważniejsze to nie pozostawać biernym. Szybka reakcja, wezwanie służb i podjęcie podstawowych czynności ratunkowych mogą uratować życie.