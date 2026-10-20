Blisko 50 firm i przedsiębiorstw z regionu. Na Politechnice Białostockiej odbyły się Targi Pracy

Targi Pracy Politechniki Białostockiej zgromadziły setki studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia w województwie podlaskim. Na uczestników targów czekało blisko 50 firm z różnych sektorów gospodarki. Młodzi ludzie mogli zapoznać się z ofertami pracy i nawiązać kontakty. Dla uczestników przygotowano też CV Point, w którym można było bezpłatnie skonsultować swoje CV z ekspertami i uzyskać wskazówki, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, by skuteczniej zaprezentować się potencjalnym pracodawcom.

Chciałbym iść w kierunku mechaniki, projektowania maszyn i projektowania systemów automatycznych. Studiuję projektowanie i chciałabym iść w kierunku artystycznym. Ja skupiam się na ofertach typowo biurowych - mówili uczestnicy targów.

Podczas targów osoby poszukujące zatrudnienia mogły dowiedzieć się jakie kompetencje są najbardziej pożądane przez pracodawców.

Przede wszystkim stawiamy nacisk na kadrę inżynieryjną i zarządzającą. Szczególną uwagę zwracamy na umiejętności projektowania i rysowania w 2D i 3D. Szukamy osób z kompetencjami twardymi i miękkimi. Najważniejsze są umiejętności personalne - mówi Katarzyna Gudanowska z Frydenbo Boats Production.

Czy AI zabierze nam pracę?

Co czwarta polska firma korzysta z rozwiązań AI. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy przyznają, że widzą w sztucznej inteligencji sporą konkurencję, ale też możliwości.

AI stwarza zagrożenie, ale jeśli nauczymy się korzystać z tych narzędzi, to będzie nam bardziej pomagało w pracy, niż przeszkadzało. Na niektórych stanowiskach na pewno jest to konkurencja, ale może to też przynieść korzyści, np zautomatyzowanie rzeczy monotonnych i skupienie na bardziej istotnych - mówili uczestnicy Targów Pracy.

Na Targach Pracy Politechniki Białostockiej odwiedzający mogli też korzystać ze Strefy Przedsiębiorczości, gdzie można było uzyskać informacje i porady dotyczące rynku pracy, rozwoju zawodowego, finansowania pomysłów biznesowych, pracy w innych państwach Europy oraz możliwości wolontariatu.