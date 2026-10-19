42. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W Okopach powstaje muzeum poświęcone jego pamięci

Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach coraz bliżej otwarcia. Zakończyły się już m.in. prace przy dachu i montaż stolarki okiennej, a wewnątrz budynku trwają roboty wykończeniowe. Jak podkreślił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, budowa idzie zgodnie z harmonogramem. W ramach obchodów 42. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki postępy prac obejrzał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Będziemy tu przybliżać wszystkim życie i nauczanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który dla wielu był, jest i mam nadzieję, że będzie wzorem do naśladowania - podkreślił minister Stefan Krajewski.

Otwarcie w przyszłym roku

Sejmik województwa podlaskiego ogłosił 2027 rokiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Otwarcie muzeum zaplanowano na wrzesień, w 80. rocznicę urodzin tragicznie zmarłego księdza.

Muzeum to nie tylko wystawy i działania edukacyjne. Instytucja ma być też miejscem spotkań, dialogu i refleksji nad wartościami, które wyznawał kapelan "Solidarności".

Mam nadzieję, że będzie to także miejsce, które będzie jednoczyło bardzo wielu ludzi, skupiało lokalną społeczność i takie, które będzie oddziaływać na cały świat - zaznacza kierownik muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach Barbara Bojaryn-Kazberuk.

Równolegle z pracami przy budynku muzeum realizowane są również inwestycje w jego otoczeniu. Powstaje droga dojazdowa i parking, a w pobliskim lasku zaplanowano miejsce zadumy.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.